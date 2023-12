Perry Sport, Aktiesport en Sprinter failliet, gevolgen voor winkels in Stad onduidelijk

Foto via Google Maps - Streetview

Sports Unlimited Retail, het bedrijf achter sportwinkels Perry Sport en Aktiesport (die nu geleidelijk worden omgebouwd naar winkelformule Sprinter), is woensdag failliet verklaard. Wat de gevolgen zijn voor de winkels in Groningen is nog onduidelijk.

De rechtbank en het bedrijf bevestigden het uitspreken van het faillissement woensdagmiddag aan RTL Nieuws.

Het Nederlandse bedrijf achter de sportwinkels, wat in handen is van de Britse sportwinkelgigant JD Sports, heeft het al jaren moeilijk. In 2016 ging de bedrijvengroep ook al eens failliet, maar werd toen gered door JD Sports. Het bedrijf leed het afgelopen jaar zo’n negen miljoen euro verlies, maar Sports Unlimited Retail liet toen nog weten zich geen zorgen te maken. Het verwachtte financiële steun van de Engelse eigenaar.

In totaal werken zo’n 1.100 mensen bij de vestigingen van AktieSport, Perry Sport en Sprinter in Nederland. In Groningen is Sports Unlimited Retail vertegenwoordigd met winkels van Sprinter aan de Vismarkt en aan de Herestraat. De winkels blijven voorlopig wel open, want de aangestelde curator onderzoekt nog of een doorstart mogelijk is.