Parkeerkosten in autovrije wijken: “De helft van de huishoudens heeft geen auto, dit is een non-issue”

De zorgen bij de fracties van de VVD, Stadspartij 100% voor Groningen en CDA over de betaalbaarheid van parkeren in autovrije wijken zijn niet nodig. Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer noemt het een non-issue.

Rik Heiner van de VVD: “Het Ebbingekwartier is al een autovrije wijk, en in de toekomst zullen er in Groningen meer autovrije wijken komen. Wij vragen ons af hoe het parkeren in deze wijken in de toekomst betaalbaar blijft. De mensen in het Ebbingekwartier zijn aangewezen op parkeergarage Boterdiep. In het nieuwe jaar stijgen de prijzen in deze garage met 10 procent. We hebben het dan over een prijsstijging van honderd euro per maand. Terwijl als mensen ergens gaan wonen, gaan ze van een bepaald bedrag uit, en houden ze niet rekening met zulke stijgingen.”

Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden): “Denkt de VVD aan een parkeerkostenplafond?”

Voor de wethouder kan reageren komt Leendert van der Laan van de Partij voor het Noorden met een tegenvraag: “Waar zit de VVD aan te denken om dit op te lossen? Een parkeerkostenplafond?” Heiner: “Wij vinden het niet kunnen dat een bedrag ineens wordt verhoogd. Als het gaat om 1 of 2 procent dan kun je daar akkoord mee gaan. Maar nu gaat het om 10 procent. Dat is veel geld.”

Benni Leemhuis (GroenLinks): “Dit is toch gewoon de inflatie?”

Benni Leemhuis van GroenLinks: “Ik heb begrip voor de vragen. Maar de hoofdvraag is dat dit gewoon de inflatie is. De gemeente volgt de inflatie. Stel dat we dat niet doen. Dat we de tarieven laten zoals ze zijn. Waar wil de VVD dan het geld vandaan halen om het parkeerbedrijf niet kopje onder te laten gaan? Wil de VVD mensen die geen auto hebben mee laten betalen in deze kosten?”

Rik Heiner (VVD): “Wij zijn hier niet voorstander van”

Heiner: “Volgens mij moet je hier breder naar kijken. Hoe hoog zijn de kosten van het parkeerbedrijf per jaar? En kunnen we misschien iets meer vragen aan mensen die hun auto op straat parkeren, en dat we juist voor deze parkeerkosten op de rem trappen?” Leemhuis: “Maar het is toch zo dat er juist al meerdere jaren geen tariefverhogingen zijn geweest? Dit is de eerste sinds lange tijd?” Heiner: “En daar zijn we dus niet voorstander van.”

Wethouder Philip Broeksma: “De helft van de huishoudens in onze stad beschikt over een auto”

Wethouder Broeksma: “We hebben de ambitie uitgesproken om wonen mogelijk te maken in groene bio diverse wijken. Dit kan bijvoorbeeld in het Ebbingekwartier. Mensen kiezen bewust voor zo’n leefklimaat. Veel mensen in deze wijk hebben ook geen auto. Zij kiezen voor andere vormen van vervoer. In onze stad beschikt de helft van de huishoudens over een auto, de andere helft niet. In het Ebbingekwartier ligt dit percentage nog lager. We zien dat mensen bewust kiezen om op zo’n plek te gaan wonen. Nagenoeg alle huizen zijn bezet. Dus parkeerkosten is echt een non-issue.”

“Het hebben van een auto is een bewuste keuze”

De wethouder vertelt verder: “Wanneer mensen wel een auto hebben, dan is dat een bewuste keuze. Parkeren in de buurt is ook gewoon mogelijk. De tarieven in de parkeergarages zijn gebaseerd op de kosten die gemaakt worden. In de wet is vastgelegd dat wij parkeergarages niet mogen subsidiëren. De prijzen in commerciële garages liggen drie keer zo hoog. U vraagt of wij de burgers kunnen beschermen: wel, dat doen we dus.”

“Tarieven zijn altijd gebaseerd op de kosten die gemaakt worden”

Toch is Heiner nog niet tevreden: “De komende jaren zijn er ambities om veel meer autovrije wijken te realiseren. Hoe kunnen we er in deze wijken voor zorgen dat parkeren ook daar betaalbaar blijft?” Broeksma: “Onze tarieven zullen altijd gebaseerd zijn op de kosten die gemaakt worden. Die kosten moeten we in rekening brengen. Mensen kunnen ook kiezen om op straat, in de buurt, te parkeren. Dan liggen de kosten lager.”