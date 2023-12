Parallelweg Friesestraatweg bij Nieuwklap aangepakt om hardrijdend sluipverkeer tegen te gaan

Foto via Google Maps - Streetview

De parallelweg van de Friesestraatweg (N355) bij het gehucht Nieuwklap wordt aangepakt om hardrijdend sluipverkeer aan te pakken. De weg wordt een 30-kilometergebied en er worden aanpassingen aan de weg gedaan om hoge snelheden terug te brengen.

De bewoners van het gehucht dat tegen de grens met de gemeente Westerkwartier aan ligt, klagen al een paar jaar over hardrijdend sluipverkeer. In 2018 werd, naast een nieuwe brug, ook een parallelweg aangelegd langs de Friesestraatweg. Die wordt vaak als sluiproute gebruikt en aanwonenden hebben daardoor last van automobilisten, die met hoge snelheid langs hun huis razen.

Na meldingen uit de omgeving werden er metingen verricht, die de klachten van de bewoners bevestigden. De provincie wil de parallelweg in de toekomst doortrekken, de weg opnieuw inrichten en overal 30 km/u instellen. Maar de provinciale plannen zijn uitgesteld, waardoor er voor de bewoners niet snel een oplossing is.

Na gesprekken met de bewoners gaan de gemeente en provincie nu toch iets doen om de snelheid op de parallelweg te verlagen. De maximumsnelheid wordt verlaagd naar 30 km/u bij de woningen, er komen aanpassingen aan het kruispunt en er worden twee wegversmallingen geplaatst ter hoogte van de huizen.