Paarden in plaats van basketballers in MartiniPlaza

MartiniPlaza is twee weken lang overgenomen door Internationaal Concours Hippique Groningen (IICH). De paarden en hun ruiters hebben de plaats ingenomen van de basketballers.

Het concours hippique vond jarenlang plaats in Zuidlaren, maar het is nu verhuisd naar MartiniPlaza. Springen en dressuur staan op het programma in een breed scala aan klassen en disciplines.

Woensdag was het de beurt aan de dressuurruiters. Voor een lekenoog is de sport bijna onnavolgbaar. Verstand van paarden is onontbeerlijk, vertelt IICH-voorzitter Aaldert de Vrieze: “Voor jezelf als je denkt: hij loopt goed. Dat is stap één. Vervolgens kijk je naar andere zaken: loopt het paard compact, heeft het zijn hoofd er mooi loodrecht naar beneden op staan en je kunt kijken naar zijn gang, de bewegingen.”

Nieuwsgierig geworden? Het concours is tot en met 6 januari te bezoeken. Meer informatie over het programma en de wedstrijden is hier te vinden.