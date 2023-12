Oranje Nassau als koploper winterstop in na winst op WVV

Foto Andor Heij: Oranje Nassau - WVV

Oranje Nassau won zaterdagmiddag in eigen huis de topper in de eerste klasse J van WVV uit Winschoten. Het werd 3-1 voor de Groningers, die daardoor als koploper de winterstop in gaan.

Beide ploegen stonden vooraf in punten en doelsaldo gelijk. Op het veld waren de krachtsverhouding ook behoorlijk evenwichtig. Alleen was Oranje Nassau een stuk effectiever dan WVV. Al na zeven minuten kwam ON voor door een doelpunt van Peter van Son na een vlotte aanval door het hart van de Winschoter defensie.

Effectief

WVV kreeg een paar goede kansen op de gelijkmaker. Zo kopte Martijn Delger net over, werd een schot van Ramon Kuiper van de lijn gehaald en stuitte Rik Wubs op de uitstekend keepende Erwin Heidekamp. Zijn collega Tim Lugies stond zijn mannetje bij een inzet van Ezra Schrijver.

Op slag van rust werd een diepe bal door Van Son opgepikt en oog in oog met Lugies tekende Van Son voor de 2-0.

Na de pauze kreeg WVV opnieuw kansen. Erwin Heidekamp verijdelde een poging van Kuiper en hij keerde ook een kopbal van Thijs Hateboer. Na 65 minuten viel de aansluitingstreffer alsnog. Delger schoot in en Ivar Bruins gaf het noodzakelijke laatste zetje.

Hateboer en Sten Bruins kregen nog mogelijkheden voor WVV, maar ON besliste de wedstrijd in de laatste minuut. Felipe Marcal Pinheiro stoof op Lugies af en gaf de bal aan Thomas Careman die het leer in het lege doel schoot: 3-1.

Gelukkigste

“Ik vond het eerste deel van de eerste helft absoluut voor ons”, aldus Oranje Nassau trainer Erwin Heerlijn die zei dat de gelukkigste gewonnen had. “Ik vond dat we de bal goed rond lieten gaan tussen hun linies door. Maar zij kwamen er toen vaker uit en wij verloren het initiatief een beetje, maar we maken wel een doelpunt”.

Geen angsthazerij

Het ‘winterkampioenschap’ smaakt volgens Heerlijn naar meer: “Als je hier nu staat en kijkt naar de kwaliteiten die we hebben en je wint thuis van HZVV, DZOH en WVV zou het wel heel angsthazerig zijn als ik nu zou zeggen: nee hoor we doen leuk mee en voor de rest vind ik het prima. Oranje Nassau moet elk jaar voor de top drie spelen. We gaan voor het kampioenschap en ik vind dat we daar de spelers ook voor hebben”.

Volgend week speelt Oranje Nassau in Leeuwarden voor de districtsbeker tegen LAC Frisia.

overige wedstrijden in 1J