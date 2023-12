Oprichters ‘dovenfabriek’ De Verbinding nemen na zestien jaar afscheid

Foto: De Verbinding

Wat 16 jaar geleden begonnen is als een droom, is uitgegroeid tot een solide constructiebedrijf voor hout en aluminium. Nu dragen Toine van Bijsterveldt en Carola Kaandorp, twee van de oprichters, het roer van misschien wel de stilste fabriek van Nederland over aan een stichting.

De Verbinding is toeleverancier in de bouw en produceert prefab-dakkapellen, houtskeletbouw, houten kozijnen en aluminium schuifpuien. Van de 39 medewerkers zijn 20 doof of anderszins communicatief gehandicapt. De oprichters van De Verbinding zijn ouder van een doof kind. Omdat dove mensen moeilijk aan werk kunnen komen, besloten ze zelf een werkplek te creëren.

Van Bijsterveld gaat met pensioen en gaf afgelopen vrijdag het stokje over aan Tom Scholte. Scholte heeft veel ervaring met timmerwerk en in de bouw en werkt sinds augustus 2019 bij De Verbinding BV als bedrijfsleider.

Koninklijke onderscheiding

Tijdens de viering van het 12½ jarig jubileum van De Verbinding in 2019 werd Van Bijsterveld benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Naast zijn werk was hij destijds al ruim tien jaar voorzitter van Stichting Vrienden van FODOK (Nederlandse Federatie van Ouders van Dove Kinderen).

In datzelfde jaar won De Verbinding de Groningse diversiteitsprijs. Het was niet de eerste keer dat het constructiebedrijf in de prijzen viel. In 2012 werd de Hart-Hoofdprijs gewonnen, een publieksprijs voor de meest vernieuwende en inspirerende duurzame ondernemer. In 2017 kreeg De Verbinding de Goed Ontmoet Award toegekend voor meest maatschappelijk betrokken onderneming van Groningen

Vestigingen

De fabriek, waar veel dove en slechthorende mensen werken, heeft inmiddels twee vestigingen in het Noorden. De stichting waar de fabriek nu onder valt, heeft plannen om op andere plekken, waaronder Rotterdam, vestigingen te openen.