Oppositie: ‘Zelf ‘klimaatbuien’ opvangen bij groot perceel druist in tegen eigendomsrecht’

Foto: Walton LaVonda via Pixnio (CC 0.0)

Het college van de Gemeente Groningen gaat met de voorgestelde verordening afvoer hemelwater en grondwater in tegen het eigendomsrecht. Vier oppositiepartijen proberen de verordening daarom te wijzigen door amendementen in te dienen.

De Stadspartij 100% voor Groningen, de VVD, het CDA en de PVV dienen een amendement in om deze regels alleen te laten gelden voor nieuwbouw.

Wie vanaf volgend jaar in de gemeente Groningen een nieuw perceel gaat bebouwen van meer dan 250 vierkante meter, moet tussen de 20 en 70 millimeter aan regenbuien kunnen opvangen. Het gemeentebestuur stelt deze maatregel voor, omdat het door klimaatverandering niet meer alleen kan zorgen dat regenwater voldoende kan worden afgevoerd.

In de nieuwe verordening voor nieuwbouw kan de gemeente aan eigenaren van percelen groter dan 250 vierkante meter gaan vragen om een ‘gekwantificeerde hoeveelheid’ van de neerslag die valt op het eigen perceel op te vangen en te bergen. Niet alleen eigenaren van nieuwbouwpercelen krijgen te maken met de maatregel. Ook binnen bestaand bebouwd gebied kunnen gebieden worden aangewezen waar deze verordening van toepassing wordt, bijvoorbeeld in gebieden waar de riolering wordt vervangen of waar wateroverlast een groot probleem kan zijn.

“Het is toch raar dat de overheid gaat bepalen hoe ik mijn tuin inricht Waar stopt dit?”, stekt raadslid Rik Heiner van de VVD. Kelly Blauw van de PVV vult aan: “We begrijpen dat dergelijke maatregelen genomen kunnen worden bij nieuwbouw. Dan zullen de kosten waarschijnlijk ook lager zijn. We begrijpen niet waarom bebouwde perceeleigenaren nu voor hoge kosten moeten opdraaien. De wethouder zegt dat ze aan het lobbyen is voor subsidies, maar kan nog helemaal niet vertellen of de kosten dan ook gecompenseerd worden.”

Naast het amendement om deze regels alleen te laten gelden voor nieuwbouw moet een tweede amendement ervoor zorgen dat bij iedere aanwijzing het college langs de raad moet. Op die manier kan de raad toetsen of het echt de enige optie is en of er bijvoorbeeld voldoende subsidies beschikbaar zijn. “Het college geeft aan dat ze niet verwacht dat juridische stappen nodig zullen zijn”, besluit Etkin Armut van het CDA. “Wij zien dan ook graag dat de gemeente dit écht samen met bewoners doet, zonder het in het ergste geval af te moeten dwingen”