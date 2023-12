Opnieuw miljoenenpubliek voor Groningse studentenmuziek bij ‘Even tot hier’

Schermafbeelding uit 'Even tot hier' (BNNVARA)

Het Groninger Studentenkoor C.S.G. Gica was zaterdagavond te gast bij het populaire tv-programma ‘Even tot Hier’ van Niels van der Laan en Jeroen Woe. Daarmee had het koor in één klap 1,8 miljoen kijkers en luisteraars.

Halverwege de uitzending mocht voorzitter Hanneke Huizenga van de Steun je Medemens in Loppersum vertellen hoe zij, nadat er een week geleden brand uitbrak in de opslagruimte van de stichting, nu binnen een week honderd kerstpakketten in moeten pakken. De stichting was maanden bezig met de kerstpakketten voor minder bedeelden in de gemeente Eemsdelta. De brand deed deze inspanning teniet. Het voedsel was inmiddels weer op voorraad, maar zes vrijwilligers moesten alle honderd pakketten gaan vullen.

Aan het einde van ‘Even tot Hier’ mocht de winnaar van de quiz een wens in vervulling doen gaan. Zijn wens was hulp voor Steun je Medemens. Dus stuurden presentatoren Van der Laan en Woe een koor met Groningse studenten naar Loppersum om te helpen en om kerstliedjes te zingen. Dat zorgde voor tranen in de ogen bij Huizenga en de andere vrijwilligers.

Twee jaar op rij studentenmuziek uit Stad

Vorig jaar was Groningse studentenmuziek ook al een centraal thema in de laatste uitzending van ‘Even tot hier’ voor de kerstvakantie. Toen was het Groninger Studenten Muziekgezelschap Bragi te gast bij het populaire tv-programma. Het concert van het orkest en grootkoor werd toen mager bezocht, omdat op diezelfde avond Oranje tegen Argentinië speelde voor het WK in Qatar. Even later bracht Bragi in de studio een nummer van het winterconcert ten gehore, voor ongeveer anderhalf miljoen kijkers.

Doneren aan stichting kan nog steeds, volgende concerten eind januari

Studentenkoor C.S.G. Gica laat zondagmiddag weten dat meer steun voor de stichting welkom is: “Wie de stichting willen steunen, kan doneren op hun website.” Voor wie na het optreden bij ‘Even tot hier’ meer wil horen van Gica: op vrijdag 26 januari en zaterdag 27 januari geeft het koor haar jaarlijkse winterconcerten. Meer informatie is te vinden op de website van het koor.