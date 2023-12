Opluchting in Groningen; hertenkampen mogen blijven

Foto Andor Heij. Hert

Hertenkampen mogen toch blijven. Het kabinet heeft besloten om af te zien van het voornemen om vanaf 1 juli volgend jaar geen nieuwe herten meer toe te staan in deze kampen. Cor Harms van Hertenkamp Boeremapark Haren is blij: ‘Het Hertenkamp is echt het hart van het park dus we zijn erg opgelucht.’

Oorspronkelijk was het plan om vanaf 1 juli geen herten meer op de lijst van huis- en hobbydieren op te nemen, wat zou betekenen dat het fokken van herten in hertenkampen en op kinderboerderijen niet meer zou zijn toegestaan. Hierdoor liepen hertenkampen het risico om geleidelijk te verdwijnen. Dit plan wordt nu toch herzien en teruggedraaid.

Bij de hertenkampen in Groningen zorgt dit voor opluchting. “Het was nog een grote zorg of dit plan doorgang zou vinden, gelukkig mag het hertenkamp blijven,” vertelt Cor Harms. “Ons hertenkamp staat hier al sinds 1936. Deze is ooit geschonken door omwonenden aan de gemeente. Sindsdien is deze niet meer weg te denken in het park.”