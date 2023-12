Oplevering Rodeweeshuisstraat en Mercado gevierd met buurtfeestje

De Rodeweeshuisstraat en de Stalstraat hebben de afgelopen jaren een nieuwe inrichting gekregen. Zo is de bestrating vervangen door de kenmerkende gele steentjes, is de straat gelijkvloers (zonder stoepen) gemaakt en zijn er bankjes geplaatst. De straat is nu meer ingericht op de voetganger en de fiets. Ook is er groen toegevoegd in de vorm van vier Esdoorns.In Mercado, het nieuwe appartementencomplex met eronder een markthal ( met maar weinig markt ) aan de Rodeweeshuisstraat, zijn alle woningen inmiddels bouwkundig opgeleverd. De komende tijd worden de bouwketen en overige materialen van de bouwplaats afgevoerd. De eerste appartementen worden sinds oktober al bewoond en de commerciële benedenverdieping is al sinds de zomer in gebruik. Het gebouw vervangt een voormalig opslagpand van V&D en ook de vestiging van Aldi aan de straat maakte plaats.