Op de planning in 2024: een begaanbare nieuwe zuidelijke ringweg, werkzaamheden en verkeershinder

Impressie via Aanpak Ring-Zuid

In september 2024 komt het moment waar menig Groninger op wacht: de nieuwe zuidelijke ringweg wordt begaanbaar voor verkeer. Maar voor het zover is, moet er nog het een en ander gebeuren. De verschillende wegen van de ringweg moeten op elkaar worden aangesloten en dat gaat gepaard met behoorlijk wat verkeershinder.

Volgend jaar worden, onder het mom van Operatie Ring Zuid, het nieuwe Julianaplein en de verdiepte ligging aangesloten op de bestaande wegen (A28 en N7) van de zuidelijke ringweg. Dit levert ernstige verkeershinder op in de periode van 22 maart tot 2 september. Volgens Aanpak Ring Zuid is de verkeershinder zo ernstig dat het aantal autoritten op die wegen met 20% omlaag moet. “Daarom roepen we op om de auto in deze periode zoveel mogelijk te laten staan. Werk thuis, als dat kan.”

Westelijke ringweg dicht

Tot de start van de operatie, heeft Aanpak Ring Zuid haar handen vol aan andere werkzaamheden. “Het jaar 2024 begint met een weekendafsluiting op de afrit naar Laan Corpus den Hoorn en de westelijke ringweg (vanaf de A7) in het weekend van 12-15 januari.

Om het Vrijheidsplein definitief in te richten, worden ook wat wegen afgesloten. “Zo is de westelijke ringweg in maart dicht, tussen toerit Zeeheldenbuurt/Peizerweg en het Vrijheidsplein. Vanaf 1 maart is Ring West dicht in zuidelijke richting (richting Vrijheidsplein) en vanaf 8 maart in beide richtingen. Dit duurt tot de start van Operatie Ring Zuid op 22 maart.”

Na Operatie Ring Zuid: ‘nog wegafsluitingen nodig’

Ook nadat de zuidelijke ringweg in september toegankelijk wordt voor verkeer, zijn nog wegafsluitingen nodig. “De meeste werkzaamheden vinden dan plaats buiten of net naast de ring, waardoor de verkeersimpact minder groot is voor stad en regio. Eén van de meest in het oog springende werkzaamheden is bijvoorbeeld het afbreken van de oude ringweg, waarop tot september 2024 gewoon nog gereden wordt.”

Benieuwd welke wegen dicht zijn, binnenkort dichtgaan of welke wél open zijn? Kijk op de website van Groningen Bereikbaar.