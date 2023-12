OOG Radio zaterdag in het teken van de Kerst Top 40

De dag vóór kerstavond gaat OOG Radio proberen om luisteraars het ultieme kerstgevoel te geven. Presentatoren van Haren Doet en Paul’s Weekend Wekker presenteren zaterdagochtend de Kerst Top 40, samengesteld uit nummers die luisteraars hebben uitgekozen.

Paul van der Laan, Heleanne Prins en Kevin van der Laan gaan de lijst zaterdagochtend aan elkaar praten. Ook verhalen van stemmers, luisteraars en andere gasten komen aan bod. Zo ook OOG-directeur Arend Jan Wonink, die dit jaar met zijn werk is begonnen. Met hem wordt onder meer gesproken over het bijzondere jubileum op deze dag: OOG bestaat dan namelijk op de kop af 40 jaar.

De nummers in de Kerst Top 40 komen niet uit de eigen playlists van de presentatoren. De kijkers, lezers en luisteraars van OOG mochten de afgelopen weken zelf kiezen welke nummers voorbij gaan komen. De lijst is zaterdag ttussen 9:00 en 13:00 uur te horen. Daarbij is er alle ruimte voor luisteraars om een kerstgroet- of boodschap in te sturen, als audiobericht via het WhatsApp-nummer van OOG Radio: 050-5715815. Een boodschap insturen kan nu al.