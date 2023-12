OOG presenteert de beste radiomomenten van 2023

In het radioprogramma Dit Was 2023 presenteert OOG Radio de beste radiomomenten van 2020. Het programma is Oudejaarsdag van 12.00 tot 0.00 uur te beluisteren op OOG Radio..



In het programma kijken presentatoren Maikel van Duinen, Alexander Termeer, Paul van der Laan, Henri Haan en Joran Padding terug op de leukste, meest spraakmakende en indrukwekkendste radiomomenten die afgelopen jaar op OOG Radio te horen waren. Het zijn fragmenten uit verschillende programma’s. De radiomakers van die programma’s lichten zelf ook toe waarom dat moment zo speciaal voor hen was.

OOG Radio is in de ether te ontvangen op 106.6FM, in Haren op 107FM, via livestream en via digitale TV, klik hier voor het frequentieoverzicht.