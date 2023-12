OOG-Panel: Vuurwerkverbod of niet? Wat vind jij?

2023 komt bijna tot een eind. OOG is benieuwd wat de Groningers zo vlak voor de jaarwisseling denken over het afsteken van consumentenvuurwerk. Niet tornen aan de mooie traditie? Of beter zorgen voor veiligheid, mens, dier en natuur?

OOG is bezig met het opzetten van een opiniepanel, om de mening van de inwoners van de gemeente Groningen meer mee te nemen in onze nieuwsprogramma’s. December is de perfecte maand om de mening over het afsteken van vuurwerk te peilen. Doe vooral mee!

Ondertussen hoort de discussie over een vuurwerkverbod al net zo veel bij de jaarlijkse traditie als het afsteken van vuurwerk zelf. Een landelijk verbod is er niet, maar gemeenten kunnen wel zelf maatregelen treffen. Dit jaar is het in 16 gemeenten verboden om als burger zelf vuurwerk af te steken rond de jaarwisseling, vorig jaar waren dit er nog 12. Er zijn in de Groningse gemeenteraad genoeg partijen die voor een vuurwerkverbod zijn, maar toch kiest de meerderheid er nog niet voor dit lokaal te regelen, omdat handhaving een te grote uitdaging zou zijn.

In Groningen heeft de gemeente ervoor gekozen om vuurwerkvrije zones in te stellen. In 11 zones zoals bijvoorbeeld het uitgaansgebied of rond het UMCG en Martini Ziekenhuis mag geen vuurwerk worden afgestoken. In de rest van de gemeente mag het net als in de rest van het land alleen op 31 december tussen 18.00 en 1 januari 02.00 uur. In het huidige coalitieakkoord staat dat de gemeente voorsorteert op een landelijk verbod, wat er niet is. En of dat er ooit gaat komen, dat is natuurlijk nog maar de vraag.