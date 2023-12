OOG Jaaroverzicht 2023: Van knallen met Rammstein naar een ‘nieuw’ Groningen

Het einde van 2023 is nabij. Het was een bijzonder jaar in Groningen met zowel hoogte- als dieptepunten. In het OOG Jaaroverzicht 2023 nemen wij jou aan de hand van zes thema’s mee door het jaar in en rondom Groningen: Rammstein, het aardgasdossier, FC Groningen, veiligheid in de stad, Donar en een ‘nieuw’ Groningen.

Rammstein

Het was het meest besproken evenement in Groningen van het afgelopen jaar: Rammstein. Er volgt in eerste instantie een rechtszaak van de Natuurbeschermingswacht over de geluidsnorm, maar de Duitse metalband mag uiteindelijk toch in twee avonden voor meer dan 100.000 mensen het Stadspark platspelen.

Aardgasdossier

2023 was een belangrijk jaar in het aardgasdossier. In het Groningse Zeerijp presenteert de parlementaire enquêtecommissie het rapport ‘Groningers boven gas’. Hierin wordt gesteld dat de belangen van de Groningers structureel zijn genegeerd. In Garmerwolde reageert het kabinet voor het eerst op het rapport. Demissionair minister-president Mark Rutte biedt zijn excuses aan. In september komt er groot nieuws: in oktober 2024 stopt de gaswinning definitief. Het komende jaar wordt er ook geen gas gewonnen, mits er sprake is van strenge kou.

Degradatie FC Groningen

Het was een rampzalig jaar voor FC Groningen. Bij het begin van de vervroegde winterstop in november 2022, vanwege het wereldkampioenschap voetbal in Qatar, wordt trainer Frank Wormuth ontslagen. Assistent-trainer Dennis van der Ree neemt het stokje over. Hem lukt het vanaf januari niet om het tij te keren. Dit in combinatie met veel onrust, zoals het ontslag van technisch directeur Mark-Jan Fledderus, een speler die op zijn hoofd geslagen wordt en aantal gestaakte wedstrijden, resulteert in een degradatie uit de Eredivisie.

Explosies in Herestraat: Hoe staat het ervoor met onze veiligheid?

Groningen werd in 2023 opgeschrikt door geweld. In de Herestraat vinden er meerdere explosies plaats bij een beautysalon. Er vindt ook een schietpartij plaats midden in het uitgaansgebied in de Poelestraat. Hierbij wordt een 17-jarige jongen opgepakt. In het jaaroverzicht blikt burgemeester Koen Schuiling terug op de gebeurtenissen. “Die incidenten hebben grote gevolgen. Ik ben zelf bij de studenten geweest die boven de beautysalon wonen. Dan merk je dat zoiets echt goed binnenkomt.” Volgens de burgemeester is Groningen een veilige stad, maar: “Waakzaamheid is geboden. Op het moment dat je iets geks ziet in je directe omgeving, dan is het zaak om daar melding van te maken bij de politie. We ontdekken ook meer, dat betekent dat we erbovenop zitten. Maar we hebben de hulp van onze inwoners echt nodig daarbij.”

Faillissement Donar

In de zomer ging het goed mis bij Donar. De basketbalclub kampt met een schuld van meer dan twee miljoen euro. Donar klopt aan bij de gemeente voor steun en supporters tuigen een inzamelingsactie op om de club te redden. Eind juli vraagt Donar een faillissement aan, wat hard aankomt bij fanatieke volgers van de club. Toch is er hoop op een doorstart, en dat lukt. Op 28 augustus wordt bekend dat Donar mag aantreden in de BNXT-League.

Een ‘nieuw’ Groningen

Er werd dit jaar ook flink verbouwd in Groningen. Welke Groninger heeft niet vastgestaan op de zuidelijke ringweg? Toch worden er grote en belangrijke stappen gezet om toe te werken naar een afronding van de werkzaamheden in 2024. Ondertussen verandert de Grote Markt van de stad ook immens. Er komen bomen en een fontein. De ‘huiskamer van de stad’ krijgt steeds meer haar vorm.

Het OOG Jaaroverzicht 2023 is op oud- en nieuwjaarsdag te zien op OOG TV.