Ontwikkelaar distributiecentrum Westpoort bereidt om pand te gaan draaien

Eerder klaagden bewoners al over lichtoverlast bij het distributiecentrum van ALDI. Foto: ingezonden

Er lijkt een oplossing gevonden te zijn rond de discussie over de bouw van een nieuw distributiecentrum op Westpoort bij De Poffert. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de lawaaiige kant richting het dorp gericht zou worden, maar ontwikkelaar en gemeente zijn nu bereid om het pand te draaien.

Op het perceel aan de Dublinweg op Westpoort groeit nu nog gras, maar over niet al te lange tijd beginnen hier de bouwwerkzaamheden voor een groot distributiecentrum. Deze komt naast een distributiecentrum van een grote supermarktketen, die aanvankelijk voor veel lichtoverlast zorgde, maar na protesten de lampen dimde. Het nieuwe distributiecentrum krijgt 27 laadperrons. Buurtbewoner Pieter Wijma: “Die laadperrons zouden onze kant op worden gericht. Terwijl het pand ook een dode zijkant heeft, waar niks gaat gebeuren. Die wordt richting Westpoort gericht.”

“Het zou gaan zorgen voor veel licht- en geluidsoverlast”

Bewoners trokken afgelopen herfst bij OOG Tv aan de bel: “Wat er gaat gebeuren laat zich raden: vrachtwagens rijden straks in de richting van onze huizen, om daar te laden en te lossen. Daarbij moet er gemanoeuvreerd worden, waarbij achteruit wordt gereden. Het gaat zorgen voor veel licht- en geluidsoverlast.” Voor de bewoners was duidelijk dat er geen opzet in het spel was. “Tijdens het proces, toen we ons begonnen te roeren, kregen we te horen dat de ontwikkelaar niet in de gaten had dat er hier mensen wonen.”

“Verdient een lauwerkrans”

En daar is het ook niet bij gebleven. Afgelopen week liet de ontwikkelaar weten dat ze het gebouw gaan draaien, waardoor de dode hoek naar De Poffert wordt gericht. In het dorp wordt opgelucht gereageerd. Wijma: “Deze ontwikkelaar verdient een lauwerkrans. Als het plan op deze manier wordt uitgevoerd zijn er voor ons geen hinderlijke effecten.” Tegen de bouw waren bezwaren ingediend, maar de verwachting is, dat deze met het laatste nieuws, worden ingetrokken.