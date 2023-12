Onrustig in binnenstad bij protest Kick Out Zwarte Piet

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Het is zaterdagmiddag enige tijd onrustig geweest in de binnenstad. Bij een protest van Kick Out Zwarte Piet ontstonden schermutselingen.

“Op de Grote Markt stond een groepje roetveegpieten muziek te maken”, vertelt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl. “Op een gegeven moment kwamen leden van Kick Out Zwarte Piet tevoorschijn. Zij gingen demonstreren tegen de roetveegpieten. Daarbij vielen ze de Pieten lastig.” Op beeldmateriaal is te zien dat er aan de Pieten getrokken werd. “Weldra was de politie aanwezig. Zij hebben beide groepen uit elkaar gehaald.”

Volgens de fotograaf is er niemand aangehouden. De politie spreekt van een conflict op de Grote Markt. Men heeft met beide partijen gesproken, en de gegevens zijn genoteerd. Wind: “Een deel van de Pieten is daarna naar huis gegaan, een ander deel is Forum Groningen ingegaan. Voor Kick Out Zwarte Piet was dit reden om bij de beide ingangen van het gebouw nog eens duidelijk te maken wat hun standpunt is.