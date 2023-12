Onderzoek: ‘Eelde verliest mogelijk veel passagiers na opening Lelystad Airport’

Foto: Groningen Airport Eelde

Als Lelystad Airport groen licht krijgt om commercieel luchtvaartverkeer toe te staan, kan dat grote gevolgen hebben voor de toekomst van Groningen Airport Eelde (GAE).

Dat schrijven onderzoekers van SEO in Amsterdam in een beoordeling over de strategie van GAE voor de komende tien jaar. De onderzoekers keken naar de plannen voor Eelde in opdracht van de gemeente Tynaarlo.

Een doorrekening van het nationale luchtvaartmodel laat volgens de onderzoekers zien dat een eventuele opening van de luchthaven Lelystad voor commercieel verkeer, in combinatie met een verhoging van ticketprijzen vanwege duurzaamheidsbeleid, voor veertig procent minder vraag op GAE kan gaan zorgen dan nu in de economische plannen van de luchthaven staat.

Eelde wil de komende jaren juist flink groeien. In haar plannen voor de komende tien jaar staat dat de luchthaven mikt op 350.000 passagiers in 2033. Volgens de onderzoekers is dat in 2030 al mogelijk, zolang de eerder genoemde kinken niet in de kabel komen.