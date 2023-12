Ondernemer uit Stad heeft inventaris klaarstaan, maar zoekt nu nog een pand om vluchtelingen op te vangen

Foto via Willem Straat (LinkedIn)

Net als een jaar geleden is Willem Straat, een ondernemer uit Groningen, een actie begonnen om het overvolle aanmeldcentrum voor vluchtelingen in Ter Apel te ontlasten. Dit keer niet met tentjes, maar met inventaris voor veilige, comfortabele slaapplekken. Het ontbreekt Straat nog aan één ding: een oud kantoorpand, een leegstaande sporthal, of een grote bedrijfshal.

Via LinkedIn laat straat weten dat hij en zijn meubelverhuurbedrijf inventaris beschikbaar stellen om honderd slaapplekken voor vluchtelingen te realiseren. “Om deze 100 slaapplekken te plaatsen, zoeken wij een grote ruimte in Nederland met stromend water, riolering, stroom, verwarming en misschien een gemeente die snel kan schakelen.”

Alles kan en mag, stelt Straat, zolang er maar stromend water, riolering, stroom en verwarming is: “Een oud kantoorpand, een leegstaande sporthal, of een grote bedrijfshal. Alles is beter dan slapen in een feesttent.”

Straat werd vorig jaar landelijk bekend, nadat het aanmeldcentrum in Ter Apel ook uitpuilde. De ondernemer deelde tentjes uit aan asielzoekers in Ter Apel. Een dag later werden de tentjes echter afgepakt door agenten en handhavers en het Openbaar Ministerie legde beslag op de uitgedeelde waar. Sindsdien zijn tentjes en kampeerspullen verboden, omdat de spullen het zicht op de situatie belemmeren.

Wie denkt Straat snel te kunnen helpen aan een pand, kan hem een bericht sturen via LinkedIn.