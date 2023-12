‘Onbegrijpelijk dat amateurverenigingen moeten meebetalen aan kunstgrasveld Corpus’

Foto Andor Heij. Groen Geel scoort tegen Vitesse'63

De Groningse oppositiefracties van het CDA, D66, de Stadspartij en de VVD vinden het onbestaanbaar dat amateurverenigingen op Corpus den Hoorn moeten meebetalen aan de aanleg van een nieuw kunstgrasveld. “Verenigingen wringen zich al jaren in allerlei bochten om fatsoenlijk te kunnen trainen en dan nu dit. Het is niet te accepteren.”

De verenigingen moeten in totaal 25.000 euro meebetalen aan een grasveld, wat omgezet moet worden naar een kunstgrasveld om extra trainingscapaciteit te creëren. Daarmee wil de gemeente druk op sportpark Corpus den Hoorn verlichten. Die druk zorgt met name bij de amateurclubs op het sportpark, die ‘Corpus’ delen met FC Groningen, voor problemen.

“Hoe is het mogelijk dat amateurclubs moeten betalen aan een probleem die zij niet hebben gecreëerd”, vertelt CDA-fractievoorzitter Jalt de Haan. “Zo’n bedrag komt hard aan bij verenigingen en wij vinden dat de gemeente moet opdraaien voor deze kosten. Verenigingen wringen zich al jaren in allerlei bochten om fatsoenlijk te kunnen trainen en dan nu dit. Het is niet te accepteren.”

De ophef over de kosten voor het veld is de laatste toevoeging aan het ‘hoofdpijndossier’ rond de situatie op Sportpark, stellen de oppositiefracties. “We zijn al tijden op zoek naar een oplossing voor de krapte”, stelt Amrut Sijbolts van de Stadspartij. “Deze lijkt nu voor de korte termijn gevonden, maar wel op een manier waar wij niet mee kunnen instemmen. Dit hoort gewoon vanuit de reguliere sportbegroting gefinancierd te worden en niet vanuit het co-investeringsfonds.”

‘Is het kunstgras echt nodig?’

Volgens D66 fractievoorzitter Jim Lo-a-Njoe is het nog maar de vraag of het extra kunstgrasveld überhaupt nodig is: “Wij hebben het college eerder al gevraagd om uit te zoeken of de velden waar de eerste selectie van FC Groningen op traint, conform de normen van de leverancier van het veld, niet veel meer bespeeld kunnen worden. Wij hebben namelijk aanwijzingen dat de capaciteitsnorm per veld aanzienlijk hoger ligt dan nu door FC Groningen wordt gesteld. Als dit klopt, dan is het de vraag of een extra kunstgrasveld überhaupt nodig is. We vinden daarom dat het college hier eerst opheldering over moet geven.”

‘College moet signalen niet naast zich neerleggen’

Naast de bezwaren van de raadsfracties roert ook de Sportkoepel zich in de kwestie rond de kosten voor het nieuwe kunstgrasveld. De koepel heeft een kritische brief naar de raad gestuurd. “De Sportkoepel weet als geen ander wat er leeft binnen onze Groningse verenigingen”, besluit VVD-raadslid Rik Heiner. “Wij vinden dat het college deze signalen niet naast zich neer moet leggen en hun besluit moet heroverwegen.”