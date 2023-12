ON wint bij Velocitas voor het eerst dit seizoen een stadsderby

Velo aanvaller Dion Zimmerman laat ON'er Jim de Leeuw zijn hielen zien (Foto Martijn Minnema)

In de Eerste Klasse J won Oranje Nassau vanmiddag uit bij Velocitas 1879 met 0-2 en blijft op koers in de bovenste regionen.



Oranje Nassau verspeelde dit seizoen alleen punten in stadsderbys. Des te opmerkelijk omdat in de vijf overige wedstrijden voornamelijk clubs uit de top zes verslagen werden en de stadsgenoten onderin de ranglijst terug te vinden zijn. Uitgerekend bij de hoogst geklasseerde opponent uit Stad werd de ban gebroken, Oranje Nassau won met 0-2 bij Velocitas.

Deze derby was er geen voor fijnproevers, weinig kansen en de defensies heersten. Toch was het begin veelbelovend, al na twee minuten een prima kans voor ON, maar het schot was te zacht en bovendien recht op de keeper af. In de tiende minuut een goeie kans voor Velocitas na een misser in de ON defensie, maar die fout bleef zonder gevolgen, de bal verdween naast het ON doel.

Oranje Nassau kwam na een kwartier op 0-1, Peter van Son gaf een prima voorzet en Tyson dos Santos kopte de bal strak in de bovenhoek. ON had in het eerste kwart wat meer de bal en leek wat makkelijker te voetballen, maar moest wel alert blijven want Velocitas was af en toe dreigend. Groot gevaar bleef echter uit, ook toen ON vier corners op rij mocht nemen.

Na rust had Velocitas veel balbezit maar verder dan een paar schoten (naast) van Dion Zimmerman kwamen ze niet. Veel dreiging, geen gevaar. Van ON werd aanvallend na rust lange tijd niks vernomen. Consolideren leek de inzet na rust. Acht minuten voor tijd gooide de ingevallen Thomas Careman de wedstrijd op slot, op aangeven van Youri Schuur schoof hij de 0-2 binnen. De eerste goal van topschutter Careman na lang blessureleed.

Velocitas ging achterin 1 op 1 spelen in een ultieme poging nog wat over te houden aan deze wedstrijd, maar dat leidde niet tot de aansluitingstreffer.

Oranje Nassau is nu koploper, tenminste voor een dag, WVV staat één punt achter en kan morgen bij winst op Winsum de koppositie terugpakken. Volgende week is het Oranje Nassau-WVV. Dat duel eindigde kort geleden voor de beker in 0-0.

Velocitas staat op plek 8.

Morgen weer een stadsderby, dan is het GVAV Rapiditas vs GRC.

PKC’83 speelt zaterdagavond om 18.30 de Woonwagenkampclash in Emmen tegen WKE’16.