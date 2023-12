OM eist vijf maanden cel voor ernstig ongeval bij scootermeeting

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Justitie eist vijf maanden cel tegen een 21-jarige man uit Drachten voor het veroorzaken van een ernstig verkeersongeval tijdens een scootermeeting vorig jaar juni. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

Bij de meeting aan de Aalborgweg liep een 16-jarige jongen zware verwondingen op. Hij moest meerdere operaties ondergaan. Volgens het OM maakte de verdachte, die geen rijbewijs had, meerdere verkeersovertredingen en reed hij zijn slachtoffer frontaal aan. Volgens de politie was zijn scooter onverzekerd en bovendien opgevoerd, waardoor hij 200 km per uur kon halen.

Tijdens de meeting met zo’n veertig scooters botste de man frontaal op een scooter die uit tegengestelde richting kwam. De 16-jarige bestuurder belandde in de berm en moest zwaar gewond naar het ziekenhuis. Enkele aanwezigen laadden de scooter van de verdachte op een aanhangwagen, waarna deze er vandoor ging.

De verdachte was al eerder veroordeeld voor rijden zonder rijbewijs. Hij was ook al twee scooters kwijtgeraakt door inbeslagname. De rechtbank doet op 21 december uitspraak.