Noordlaren denkt (nog) niet aan marathon, maar ijsbaan kan misschien open voor recreanten

foto Sebastiaan Scheffer

In Noordlaren lijkt de ijskoorts langzaam op te komen dankzij de vrieskou. De komende nacht wordt er hard gewerkt om de ijsbaan klaar te maken.

Dat meldt de ijsvereniging vrijdagmiddag aan RTV Drenthe.

Vrijdagochtend lag er vijf millimeter ijs op de baan. Daar moet nog eens een centimeter bij gaan komen om de ijsvloer op dikte te krijgen.

Zaterdagochtend volgt een meting en als het ijs dik genoeg is, zou het wel eens kunnen dat de baan komend weekend in ieder geval open gaat voor recreanten. Of iedereen de ijsvloer dan op mag, is nog niet zeker. De ijsbaan kiest er misschien voor om alleen mensen uit het dorp de baan op te laten gaan.