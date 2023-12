Nijenborgh 4 op Zernike opnieuw ontruimd vanwege giftige stof

Foto: Oostblokblik - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=97855010

Het gebouw Nijenborgh 4 op Zernike is deze woensdagmorgen ontruimd, omdat ergens in het gebouw een giftige stof gevallen is. Dat meldt de Ukrant.

Het zou gaan om een snel verdampende, kankerverwekkende stof. Het is niet precies duidelijk waar het gebeurd is. Wel is bekend dat vleugels 5112 en 5113 open kunnen blijven. Die zijn volgens de Universiteitskrant niet toegankelijk via de hoofdingang, maar via de achteringang.

De ruimte zelf is schoongemaakt, maar omdat de stof nog in de lucht kan hangen, blijft het gebouw deze woensdag nog enkele uren gesloten. Mensen worden opgevangen in het Feringagebouw.

Nijenborgh 4 is de afgelopen tijd meermalen ontruimd geweest. De eerste keer omdat er mogelijk asbest was vrijgekomen. Vorige week werd een ruimte gesloten nadat een plafondplaat naar beneden was gevallen.