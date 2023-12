Nieuwe vierdelige docu over Gronings gas, bevingen en Groningers vanaf half januari te zien op NPO 2

Winfried Baijens - Foto Nienke Maat

De afgelopen maanden was al duidelijk dat presentator Winfried Baijens bezig was met een nieuwe NTR-documentaire over Groningen. Deze de nieuwe vierdelige documentaireserie, die de titel De aarde beeft draagt, is vanaf vrijdag 12 januari is op NPO 2.

De aarde beeft is de tweede documentaireserie van Andere Tijden met Winfried Baijens. In januari werd al een docuserie uitgezonden over de watersnoodramp van 1953. De docu over Groningen is daarop een vervolg. Daarin haat het natuurlijk uitgebreid over de gaswinning. Onder meer de vondst van de gasbel en de grote economische vooruitgang die deze bracht komen aan bod. Maar het programma besteedt natuurlijk ook aan de gevolgen van de gaswinning en de nasleep voor de inwoners.

Toch wil Baijens meer laten zien over Groningen. De presentator praatte voor de documentaire met bekende en onbekende Groningers. Daarmee wil Baijens laten zien wat de provincie onderscheidt van en verbindt met de rest van Nederland. Onder meer klokkenluider Hans Roest, politicus Johan Remkes, activist Engel Modderman, oud-profvoetballer Jan Mulder en oud-zwemster Ranomi Kromowidjojo komen aan het woord. In de serie komt ook veel Groningse muziek voorbij. Zo zullen singer-songwriters Marlene Bakker, Jetta Post en Erwin de Vries te zien en te horen zijn.

De aarde beeft is op vrijdag 12, 19, 26 januari en 2 februari 2024 te zien, steeds om 20.30 uur op NPO 2. Meer informatie over alle afleveringen is hier te vinden.