Nieuwe hbo-master Duurzame en Gezonde Voeding bij Hanzehogeschool

Foto: Joris van Tweel

Studenten die zich willen verdiepen in de toekomst van voedsel kunnen vanaf februari terecht bij de gloednieuwe master Duurzame en Gezonde Voeding van de Hanzehogeschool.

Studenten worden tijdens de nieuwe tweejarige master opgeleid tot experts die de veranderende behoeftes rondom voedselsystemen en voeding kunnen vervullen. De studenten gaan in de master samenwerken met bedrijven, docenten en onderzoekers samenwerken aan oplossingen voor probleemvragen.

“We eten bijvoorbeeld veel producten die we in ons land niet kunnen telen”, vertelt Mathijs Niehaus van de Graanrepubliek. “Zijn deze te vervangen door lokale producten? Boeren hebben soms producten die sterk lijken op de wensen van de koks of producenten. Door beide groepen bij elkaar te brengen kunnen vraag en aanbod beter op elkaar worden afgestemd.”

Meer informatie over de master Duurzame en Gezonde Voeding vind je op de website van de Hanze.