Nieuwe dienstregeling NS gaat over een week in, vanaf zondag meer Sprinters tussen Assen en Stad

Foto Andor Heij. NS Sprinter in Zwolle.

De dienstregeling van de NS wordt komende zondag 10 december uitgebreid. Tussen de grote steden gaan weer vier Intercity’s per uur rijden. Dat is ook het geval tussen de stad Groningen en Assen.

In de spits rijdt de NS op maandag t/m donderdag tussen Assen en Groningen vier Sprinters per uur. Nu is dat nog twee keer per uur. Ook laat de treinvervoerder weten dat het dit jaar begint met de inzet van de ICNG naar Groningen en Leeuwarden, de nieuwe Intercity van de NS. Het gaat daarbij in eerste instantie om testritten.

De extra Sprinters keren in het hele land terug, meldt de NS maandagochtend. Daarnaast gaat het aantal verbindingen op populaire trajecten omhoog. Op rustige momenten gaan op een aantal trajecten minder treinen rijden. In totaal rijdt NS daarmee ruim 1800 extra treinen per week.

“Hoewel hoge inflatie en structureel ander reisgedrag voor NS grote uitdagingen blijven, kunnen we Nederland in 2024 weer een aantal verbeteringen bieden”, vertelt Wouter Koolmees, president-directeur NS. “We zijn in onze nieuwe dienstregeling een half uur sneller in Berlijn, meer Sprinters in de spits tussen Assen en Groningen, we verbinden Breda beter met Amsterdam en rijden vaker tussen grote steden als Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Dat zijn extra treinen en verbindingen die ons land bereikbaar houden en waar de reiziger z’n voordeel mee kan doen.”