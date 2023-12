Nieuw RDW-kantoor voor tolheffing geopend langs A7 bij Hoogkerk

Foto via RDW

Langs de A7 bij Hoogkerk is woensdagmiddag een nieuw kantoor van de RDW geopend, waar de rijksdienst de tol- en vrachtwagenheffing in Nederland gaat uitvoeren.

Commissaris van de Koning René Paas verrichtte de opening, door een vlag in een maquette van Nederlandse hoofdwegennet te plaatsen.

‘Toewijding en vertrouwen in Groningen’

De RDW verhuist de afdelingen naar Stad, omdat de divisie voor tolheffing te klein werd voor het RDW-kantoor in Veendam. De RDW verwacht de komende jaren flinke groei van de divisie rond tolheffing en besloot daarom een nieuw pand te betrekken voor de afdeling, die naast het al bestaande RDW-gebouw (voor de ICT-divisie) staat.

Volgens de RDW houdt de rijksdienst voor wegverkeer haar afdeling in Groningen vanwege vertrouwen in de capaciteiten van de provincie op het gebied van innovatie en vooruitgang binnen de overheidsdienstverlening: “De uitbreiding is dan ook een logische stap gezien de goede arbeidsmarktperspectieven én het leveren van een bijdrage aan de lokale economie door de creatie van 150 nieuwe banen”, laat de RDW woensdag weten.

Afdeling tolheffing groeit de komende jaren fors

Het de bedoeling dat de afdeling voor tolheffing de komende jaren flink groeit. Bij Rotterdam wordt momenteel gewerkt aan de Blankenburgverbinding, een nieuwe snelweg (de A24) die eind 2024 open gaat voor het verkeer. Voor de aanleg van deze weg kon Den Haag onvoldoende geld vrijmaken en tol is daarom nodig om een deel van de aanlegkosten terug te verdienen. De RDW heft de tol op de nieuwe verbindingen en voert de regie op het heffen van tol. Het CJIB int vervolgens de eenmalige betalingen en doet de incasso van niet-betaalde eenmalige tol.

Vanuit het nieuwe kantoor verzorgt de RDW ook de landelijke invoering van vrachtwagenheffing in 2026. Eigenaren van vrachtwagens betalen dan een bedrag per gereden kilometer op snelwegen en een aantal provinciale en lokale hoofdwegen. De 250 miljoen euro die dit per jaar moet gaan opleveren, worden teruggesluisd in innovatie en verduurzaming van de sector. Dat gebeurt dan door subsidie voor de aanschaf van vrachtwagens op waterstof of elektriciteit en laadinfrastructuur.