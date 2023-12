Nieuw project rond toegankelijke creatieve studio’s voor en door jongeren gaat van start

Foto: Jan Knelis voor VRIJDAG

Bij Stichting SCN aan de Traventijnstraat is vrijdagavond de aftrap gegeven voor het project Open Studio. Zes samenwerkende organisaties hopen daarmee de omstandigheden waarin jongeren opgroeien te verbeteren, door ze minimaal één keer per week gratis toegang te geven tot één van de acht deelnemers ‘studio’s’.

Met studio’s worden in dit geval niet alleen muziekstudio’s bedoeld. StudioT (muziek, Paddepoel/Selwerd), STU33 (muziek, Lewenborg), X_YUSUF_BOSS en Roodkopje (dans en muziek, Kunstwerf), CLUB BEKSTEEG (theater, Kunstwerf), SCN Vinkhuizen (mixed arts) en MFC De Wijert (mixed arts) doen tot nu toe mee aan het project en daar komen binnenkort waarschijnlijk ook studio’s (muziek) in Ten Boer en Haren bij.

Iedere studio is op vaste momenten in de week open en heeft een artistiek begeleider die samen met de jongeren bepaalt waar ze mee aan de slag gaan. Creatieve talenten ontdekken, ontmoeting en gemeenschapszin staan voorop, aldus VRIJDAG. De studio’s worden samen met de jongeren ontwikkeld, want ze worden betrokken bij de selectie van de studiobegeleider, ze praten mee over het aanbod en de inrichting, ze bedenken van een naam en het werven van nieuwe jongeren.

Met de oprichting van Open Studio hopen de samenwerkende organisaties (de gemeente Groningen, Philadelphia, WIJ Groningen, Humanitas, Mentaal Gezond Groningen, Jimmy’s, Lentis en VRIJDAG) jongeren te helpen door de omstandigheden te verbeteren waarin ze opgroeien.

Wie mee wil doen of op zoek is naar meer informatie kan terecht op deze projectpagina van VRIJDAG.