Niets lijkt komst gemeentelijk energiebedrijf in de weg te staan

De komst van een eigen energiebedrijf van de gemeente Groningen is weer een stapje dichterbij. Tijdens een meningsvormende sessie in de gemeenteraad werd duidelijk dat maar een enkele partij tegen het idee is.

Met het Groningse energiebedrijf wil de gemeente meer regie pakken op de energiemarkt en zelf duurzame energie gaan opwekken. De opbrengsten van het bedrijf gaan naar het energietransitiefonds. Via dat fonds kunnen inwoners van de gemeente weer geld lenen om bijvoorbeeld hun woning te verduurzamen.

Het bedrijf gaat niet leveren aan individuele burgers, maar kiest zelf partners. “Dat kunnen bijvoorbeeld partijen zijn als Warmtestad of een bedrijf van laadpalen,” vertelt wethouder Philip Broeksma.

Om uiteindelijk een functioneel gemeentelijk energiebedrijf te krijgen, wordt nu eerst een aparte bv opgericht, die volledig eigendom is van de gemeente Groningen. “Dat hebben we nodig omdat mogelijke toekomstige partners dat vragen. Die willen een partij om mee in gesprek te kunnen,” aldus wethouder Broeksma.

Veel steun, maar ook kritiek: ‘Stom, stommer, stomst!’

Tijdens de meningsvormende sessie werd duidelijk dat een grote meerderheid in de raad voor de plannen van Broeksma zijn. Maar er klonk ook kritiek. De Stadspartij 100% voor Groningen liet duidelijk weten het niet eens te zijn met de plannen voor een gemeentelijk energiebedrijf. Maar de meeste kritiek kwam uit de hoek van de VVD. “Stom, stommer, stomst!” is de mening van VVD-raadslid Rik Heiner. “De overheid moet doen waar de overheid voor bedoeld is en niet ondernemertje gaan spelen.”

Volgende week tijdens de gemeenteraadsvergadering wordt gestemd of het college van B&W verder kan met de plannen voor het oprichten van het energiebedrijf.