Netbeheerder Enexis krijgt lening van 500 miljoen voor uitbreiding elektriciteitsnet

Netbeheerder Enexis krijgt een lening van 500 miljoen euro van de Europese Investeringsbank (EIB). Het geld wordt gebruikt voor de verzwaring en uitbreiding van het elektriciteitsnet.

Enexis is voortgekomen uit Essent en is eigendom van de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg, De netbeheerder heeft 2,9 miljoen aansluitingen in 130 gemeenten.

De diverse netbeheerders maakten woensdag maakten bekend dat het net vol is in grote delen van Groningen. Huishoudens en ondernemingen verbruiken steeds meer stroom en dat is vooral een groot probleem voor nieuwe bedrijfsgebouwen. In Groningen komen grootverbruikers nu op een wachtlijst.

Enexis gaat met de lening duizenden kilometers aan kabels vernieuwen en verzwaren. Daarnaast worden 2000 stations gebouwd en 370.000 smartmeters geïnstalleerd. Komende jaren zal dat aan 6500 mensen werk bieden, schat Enexis. Wel is er een groot probleem: er bestaat een groot tekort aan gekwalificeerde monteurs.