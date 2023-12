Muurschildering luidt tweede fase wijkvernieuwing Selwerd in: “Van 250 naar 400 woningen”

Woningcorporatie Nijestee en wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen hebben afgelopen week een muurschildering onthuld in de wijk Selwerd. Met de onthulling is de tweede fase van de wijkvernieuwing van start gegaan.

Het kunstwerk is gemaakt door graffitikunstenaar Quinten van Duuren, die bij het project samenwerkte met buurtbewoners. Daarbij hebben ze zich laten inspireren door de projectnaam van de wijkvernieuwing: ‘Stad in Selwerd’. Deze naam is gekozen omdat het beste uit verschillende werelden in de wijk Selwerd samenkomt. Het kunstwerk is aangebracht op een portiekflat aan de Hazelaarstraat, nabij de Volkshortus. Selwerd gaat de komende jaren flink op de schop.

De afgelopen jaren is gewerkt aan de eerste fase, waarbij aan de Berkenlaan woningen zijn afgebroken en vervangen. In de tweede fase, die ‘Stad in Selwerd’ heeft gekregen, wordt gewerkt aan de Gelderse Roosstraat, Mispellaan en Esdoornlaan. “Er is grote behoefte aan meer woningen in de stad”, vertelt Esseline Schieven van Nijestee. “Op deze locaties bouwen we ruim 400 nieuwe woningen, waar er nu nog 250 staan. Toch verbeteren we heel bewust ook de inrichting en het gebruik van de buitenruimte, het groen. Daar kun je elkaar ontmoeten en van het buiten zijn en groen genieten.” De tweede fase moet komend voorjaar afgerond zijn.