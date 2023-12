Museum aan de A krijgt 600 duizend euro van VriendenLoterij

Museum Aan de A

Het Museum aan de A werd donderdag blij verrast met een bezoek van de VriendenLoterij. Het museum ontving een cheque van 600 duizend euro.

Het nieuwe historische museum over Groningen krijgt het geld voor de inrichting van het monumentale gebouwencomplex, dat veel groter is dan zijn voorganger, het Noordelijk Scheepvaartmuseum. Het Museum aan de A geeft ruimte aan de Groninger geschiedenis, waar ook een link wordt gelegd met de actualiteit.

Jonne Arnoldussen van de VriendenLoterij: “We zijn blij om, dankzij onze deelnemers, het verhaal van de stad en de provincie Groningen een vaste plek te geven in het museale landschap. Bij Museum aan de A is, naast maritieme thema’s, ruimte voor historische en actuele verhalen over Groningen.”

De VriendenLoterij heeft vorig jaar een bedrag van bijna 135 miljoen euro geschonken aan 57 culturele partners en meer dan 3.500 clubs en verenigingen.