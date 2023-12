Milieuvriendelijk kerst vieren door het adopteren van een kerstboom

Niet ieder jaar een nieuwe kerstboom kopen, maar elke kerst weer dezelfde boom in huis. Het kan bij TuinInDeStad bij de Held.



Het was dit jaar weer erg druk bij TuinInDeStad. Meer dan 500 kerstbomen werden uit de grond gehaald en mee naar huis genomen. In januari kunnen de dennenbomen weer worden terug gebracht bij het kerstbomen adoptiecentrum.

Het is een milieuvriendelijke manier om kerst te vieren, doordat de bomen vaak langer dan vijf jaar door de mensen worden gebruikt. Zo’n adoptieboom heeft 80 tot 90% kans om de zomer te overleven, waar dit voor een normale boom met kluit 50% is.

”We blijven ieder jaar met de meest sneue bomen zitten, echter mogen deze met pensioen en planten we ze permanent terug in de grond,” aldus Frans Krever eigenaar van TuinInDeStad. Na een jaar of vier zijn deze bomen weer helemaal hersteld, al komen ze dan niet meer terug in een woonkamer.