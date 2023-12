Mildere temperaturen brengen neerslag en meer wind naar Groningen

Foto: Joris van Tweel

De kou van de afgelopen week komt voorlopig niet terug. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis klimt de temperatuur de komende dagen steeds een graadje hoger, verandert de sneeuwval in regenbuien en trekt de wind aan.

Zaterdag wordt een bewolkte dag, vertelt Kamphuis: “In de ochtend is het droog, maar in de middag volgen vanuit het zuidwesten perioden met regen. Het wordt 7 of 8 graden bij een zwakke naar matig toenemende wind uit het zuiden tot zuidoosten. In de avond draait de wind naar her westen en neemt in kracht toe.”

“In de nacht naar zondag volgen opnieuw buien en ook zondagochtend is er wat neerslag”, vervolgt Kamphuis. “Daarna is het een periode droog met een enkele opklaring. In de namiddag gaat het weer flink regenen. Het wordt 8 of 9 graden bij een vrij krachtige westelijke wind.”

In de eerste helft van volgende week verandert er weinig, besluit Kamphuis: “Maandag valt er eerst een verspreide bui, maar in de loop van de dag volgen er steeds meer. Het wordt 9 of 10 graden. Ook dinsdag en woensdag is het onstabiel met regelmatig regen. Daarna volgt de overgang naar overwegend droog maar veelal bewolkt weer. De temperatuur blijft hangen op een graad of 7.”