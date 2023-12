Met de boswachter op zoek naar de geheimen van het Noordlaarderbos

Foto: hardscarf - Eigen werk, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40273629

Natuurmonumenten biedt op zondag een excursie aan waarbij de geheimen van het Noordlaarderbos worden ontleedt. De excursie duurt ongeveer twee uur.

“Tijdens de excursie ga je met de boswachter op pad”, laat Natuurmonumenten weten. “Lang geleden was het gebied landbouwgrond. Door de jaren heen werd het een productiebos, die gaandeweg plaats heeft gemaakt voor een gevarieerd bos. Soms voelt het magisch om er te lopen. Je vindt er grafheuvels van minstens 2.500 jaar oud. Door de erosie dreigden deze heuvels te verdwijnen, maar door het natuurgebied te herstellen, zijn ze tegenwoordig weer goed zichtbaar in het terrein. Tijdens de wandeling komen we ook een galgenbult, een tankgracht en oude karrensporen tegen.”

Het Noordlaarderbos heeft een oppervlakte van ongeveer 120 hectare en is daarmee één van de grootste bossen in onze provincie. In de negentiende eeuw ontstond het productiebos, welke functie het tot de eind jaren zeventig behield. “Je loopt langs stukken waar de naaldbomen nog de boventoon voeren vanuit het oude productiebos, je passeert plaatsen waar keileem in de grond zit waardoor er vochtige plekken ontstaan zijn. Er groeien bijzondere planten als warkruid, klokjesgentiaan en de stekelbrem. Vervolgens kom je uit bij een oude tankgracht die dateert uit de Tweede Wereldoorlog. De wandeling ervaart alsof je in een tijdmachine stapt. Hoeveel mensen zouden de karrensporen al gepasseerd zijn?”

Aanmelden voor de excursie kan op deze website.