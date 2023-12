Menzis verkoopt ‘Menzis-gebouw’ aan Winschoterdiep

Foto via Google Maps - Streetview

Zorgverzekeraar Menzis heeft haar eigen kantoorgebouw, het ‘Menzis gebouw’ aan het Winschoterdiep, verkocht aan een vastgoedbedrijf.

BDD Real Estate heeft het kantoorgebouw aan het Winschoterdiep overgenomen van de Stichting Menzis Beheer. Dat betekent dat Menzis niet meer haar eigen kantoor heeft in Groningen, maar ruimte huurt in het gebouw.

In een reactie laat Menzis weten dat het besloten heeft om het ‘Menzis-gebouw’ te verkopen, omdat er steeds minder mensen op het kantoor werken voor de verzekeraar. Meer thuiswerken, meer digitaal contact maken het dat de verzekeraar nog maar twee verdiepingen van het grote kantoorpand gebruikt. “We verhuurden al ruimtes in het gebouw, maar dat is niet onze core- business. Daarom hebben we nu besloten om het gebouw te verkopen”, aldus Menzis-woordvoerder Marike Wijnberg. “Door de verkoop dalen ook onze kosten en dat vertaalt zich in onze premies.”

Menzis blijft haar ruimtes in het gebouw wel langdurig huren. “We zijn zeer verbonden met de mensen in onze regio Groningen en veel van onze medewerkers wonen in dit gebied”, laat Menzis-CFRO Dirk Jan Sloots weten in een reactie. “In dit prachtige pand blijven, is wat we graag willen en heel goed voelt, evenals het feit dat het eigendom overgaat naar een partij die in deze regio thuis is.”

Wat het pand heeft gekost heeft hebben vastgoedbedrijf en de verzekeraar niet bekend gemaakt, maar Vastgoedjournaal denkt te weten dat er een kleine 22 miljoen voor de 20.000 vierkante meter en 340 parkeerplaatsen is betaald.