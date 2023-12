Meerdere tips rond vermissing Thomas (25) uit Stad; politie zoekt naar beelden

Foto's via Politie en 112 Groningen

De zoektocht naar de vermiste Thomas van Zeewijk Vink, die tot nu toe zonder resultaat bleef, is maandag vervolgd. De 25-jarige student werd zaterdagnacht voor het laatst gezien aan de Kattenhage. Ondanks meerdere tips is de Stadjer nog steeds spoorloos.

De politie heeft de afgelopen dagen meerdere tips binnengekregen over de vermissing van Van Zeewijk Vink. Tips en camerabeelden zijn nog steeds welkom vanuit het uitgebreide zoekgebied: de omgeving van de Kattenhage, de Oosterhamrikkade, het Oosterhamrikkanaal en de Eerste Hunzestraat. Deze informatie moeten duidelijk maken wat de route van Thomas is geweest vanaf het moment dat hij is gezien aan de Kattenhage en de uren daarna.

Zaterdagnacht om 0.30 uur werd Van Zeewijk Vink voor het laatst gezien aan de Kattenhage. Thomas heeft kort en donkerblond haar en grijs-blauwe ogen. Op het moment dat Thomas vermist raakte, droeg hij mogelijk donkere kleding en witte Reebok-schoenen. Het lijkt erop dat hij geen jas bij zich had.

Heb jij Thomas gezien of heb je camerabeelden waar hij op staat, neem dan contact op met de politie. Dat kan via de Opsporingstiplijn via 0800-6070. Bellen met de politie kan ook via 0900-8844.