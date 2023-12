Meerdere jaren cel voor drie Stadjers vanwege woningoverval en mishandeling

Foto: Joris van Tweel

Drie inwoners van Groningers zijn dinsdag veroordeeld tot celstraffen voor een woningoverval vorig jaar september. Ze bonden hun slachtoffer vast, sloegen hem, namen zijn spullen mee en ging ervandoor in zijn auto. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

De drie mannen gingen bij het slachtoffer op bezoek, nadat ze hem nepmedicijnen hadden verkocht. Het werd een gezellige avond, met drank en drugs in overvloed. Nadat het drietal een codewoord had geappt, overmeesterden ze hun slachtoffer, bonden hem vast en mishandelden hem tot hij hen vertelde waar hij zijn waardevolle spullen en geld bewaarde. Vervolgens gingen ze er met hun buit vandoor in de auto van hun slachtoffer.

De gewonde man wist even later aan het Sontplein enkele aanwezige agenten van te spreken. Dat leidde tot een achtervolging, die eindigde in Bedum. Twee verdachten vluchten te voet, maar werden teruggevonden door een politiehond. De drie mannen, resp. 38, 26 en 25 jaar oud, bekenden de beroving.

De 26-jarige Groninger is veroordeeld tot drie jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De 25-jarige verdachte moet vier jaar brommen, waarvan een jaar voorwaardelijk. Daarbij krijgt hij 3 maanden extra cel die hij nog tegoed had vanwege een eerdere beroving met bedreiging van een werknemer van Aldi. De 38-jarige man krijgt drie jaar cel plus tbs met voorwaarden, vanwege een eerdere poging tot inbraak en mishandeling van twee studenten. Beide mannen moeten zich ook laten behandelen. behandelingen kunnen worden afgedwongen.