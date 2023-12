Meerdere afvalcontainers in Stad in de fik

Foto: Patrick Wind - 112Groningen.nl

Donderdag hebben verschillende afvalcontainers vlam gevat in het centrum van Groningen. Dat gebeurde ’s middags aan de leeuwenburgstraat en ’s avonds in de Haddingestraat. Beide branden zijn geblust.

Rond 15:30 kreeg de brandweer een melding voor een brand van een ondergrondse afvalcontainer aan de Leeuwenburgstraat in de stadswijk Oosterhogebrug in de Stad. De madeliefstraat was enige tijd geblokkeerd voor verkeer vanwege het blussen van de brand. Volgens de melder van de brand, liepen jongeren na de brand weg met vuurwerk.

Zo’n zes uur later, om 21:30, vloog een andere afvalcontainer in de brand. Het ging dit keer om een stalen buiten container in de Haddingestraat. De brand was al geblust voordat de brandweer aankwam. Handhaving en medewerkers van een nabijgelegen restaurant blusten het vuur.