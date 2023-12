Meer droge periodes en zelfs wat zon tijdens kerstdagen, maar neerslag lijkt nog lang niet verdwenen

Tijdens de aanstaande kerstdagen biedt het weerbeeld iets meer ruimte voor droge periodes dan de afgelopen dagen. Hoewel een bui nooit echt uit de lucht lijkt, is er op tweede kerstdag zelfs wat ruimte voor de zon. Daarna keert het herfstachtige weer waarschijnlijk terug.

De straffe wind van zondag neemt in de loop van maandagochtend een tikkeltje in kracht af. Maandagochtend begint droog en ook het grootste deel van de middag van eerste kerstdag lijkt grotendeels buienvrij te blijven. Op een enkel moment kan zelfs de zon even tussen de wolken spieken. In de avond keren de buien terug, waarbij het op sommige momenten pijpenstelen kan regenen. Het wordt maximaal een graad of 11.

In de nacht naar tweede kerstdag verdwijnen de buien, waardoor het dinsdagochtend droog is. Ook de zon zal zich waarschijnlijk met enige regelmaat laten zien. Er kan nog een enkel buitje vallen in de middag, maar veel zal dat niet zijn. Het wordt 9 tot 11 graden, bij een vrij krachtige wind uit het westen.

Daarna is het voorlopig weer voorbij met de zonnestralen en huilt de lucht vrolijk verder. Woensdag regent het waarschijnlijk de hele dag door en ook donderdag wordt, op delen van de middag na, een natte dag. Oudejaarsdag gaat mogelijk wel weer voor een onderbreking in het regenachtige en winderige weer zorgen, maar deze voorspelling is allerminst een zekerheid.