Maximaal honderd asielzoekers naar The Village aan Peizerweg

Foto: Joris van Tweel

De tijdelijke crisisopvang voor asielzoekers in Groningen komt in het complex The Village aan de Peizerweg. De gemeente had eerder deze week toegezegd een aantal vluchttelingen op te vangen.

De opvang biedt vanaf donderdag onderdak aan maximaal honderd asielzoekers uit landen als Syrië, Eritrea, Somalië, Iran, Irak en Jemen. Het is de bedoeling dat ze daar ongeveer drie maanden blijven, tot ze geplaatst kunnen worden in een regulier asielzoekerscentrum. Met de plaatsing wordt het overvolle aanmeldingscentrum in Ter Apel ontlast.

De vluchtelingen kunnen terecht op een leegstaande verdieping boven de gemeenschappelijke ruimte van The Village. Dat is een studentencomplex dat soms, aan het begin van het studiejaar, fungeert als extra piekopvang van studenten, maar dat nu leeg staat.

Het COA heeft aan veel gemeenten gevraagd om tijdelijke opvanglocaties ter beschikking te stellen. Groningen en Stadskanaal hebben tot nu toe als enige gemeenten positief gereageerd op deze noodkreet.