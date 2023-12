Matras in brand zorgt voor veel rookontwikkeling in woning Helpman

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In een woning aan de Van Panhuysstraat heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag enige tijd brand gewoed. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

De melding van de brand kwam rond 01.30 uur bij de hulpdiensten binnen waarop twee tankautospuiten en een hoogwerker naar de locatie werden gestuurd. “Een matras was in de brand geraakt”, vertelt Ten Cate. “Brandweerlieden hebben door middel van een binnenaanval het vuur snel kunnen blussen. Bij de brand kwam veel rook vrij.” Niemand raakte gewond.

Verschillende omwonenden moesten tijdelijk hun huis verlaten. “De brandweer heeft een nacontrole gedaan. Daarna mocht iedereen weer terug naar zijn of haar woning. Stichting Salvage komt ter plaatse om de eigenaar te ondersteunen bij het afhandelen van de schade.” Over de oorzaak van de brand is niets bekend.