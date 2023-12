Martini Ziekenhuis sluit met alle zorgverzekeraars contract af voor 2024

Het Martini Ziekenhuis heeft met alle zorgverzekeraars een contract voor komend jaar afgesloten. Dat gebeurde na stevige onderhandelingen.

In het najaar maakt het ziekenhuis financiële afspraken met de verschillende zorgverzekeraars. De afgelopen periode is daar intensief mee onderhandeld. Dat heeft er toe geleid dat voor 2024 met alle zorgverzekeraars een contract is afgesloten.

Ton Tiebosch, voorzitter van de Raad van Bestuur: ‘Ook dit jaar waren de onderhandelingen met de zorgverzekeraars stevig. Het is dan ook fijn dat we met alle zorgverzekeraars passende afspraken hebben kunnen maken voor 2024. Het is voor verzekerden in onze regio goed nieuws te weten dat ze zo nodig in het Martini Ziekenhuis terecht kunnen voor goede ziekenhuiszorg .’

De partijen verwachten dat voor komend jaar voldoende zorg is ingekocht om verzekerden het hele jaar te kunnen inplannen. Marieke van Kralingen, directeur Klant & Markt bij het Martini Ziekenhuis: ‘Natuurlijk is dit een inschatting, want we weten nog niet hoeveel mensen voor welke zorgverzekeraar gaan kiezen en welke zorg zij nodig hebben. (…) Ook als de budgetten onverhoopt worden overschreden, moet in gezamenlijkheid een oplossing worden gezocht.’