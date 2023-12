Martini Ziekenhuis in de prijzen met toilet wat contrastvloeistof filtert

Foto via Martini Ziekenhuis

Een speciaal toilet in het Martini Ziekenhuis, wat voorkomt dat schadelijke röntgencontrastmiddelen in het afvalwater terechtkomen, is afgelopen weekend in de prijzen gevallen.

Een proef op de afdeling radiologie met het speciale toilet heeft de CZ Zorgprijs van dit jaar gewonnen. Op de afdeling is afgelopen zomer een speciaal toilet geplaatst dat de contrastmiddelen opvangt. De test, die afgelopen zomer van start ging, was succesvol: de uitgeplaste contrastvloeistof werd volledig weggefilterd en kwam dus niet in het milieu terecht.

Normaal komen de vloeistoffen die patiënten uitplassen na een onderzoek in het riool terecht. Daar weet de waterzuivering meestal geen raad mee, waardoor de contrastmiddelen soms in het milieu terechtkomen. Dat is schadelijk voor het milieu en soms zelfs giftig.

Met het winnen van de CZ Zorgprijs krijgt de radiologie-afdeling van het Martini Ziekenhuis 15.000 euro. Het geld wordt voor een verbeterd toilet. Versie twee kan, naast CT- ook MRI-contrastvloeistof opvangen.