Marloes Oldenburg is Groninger sporter van het Jaar

Foto: Merijn Soeters voor TeamNL

Roeister Marloes Oldenburg sleepte maandagavond de prijs voor Groninger Sporter van het Jaar in de wacht. Oldenburg kreeg de prijs uitgereikt tijdens het Sportgala Groningen in Martiniplaza .

De 35-jarige Oldenburg heeft een turbulent jaar achter de rug. In oktober 2022 brak ze een nekwervel tijdens het mountainbiken in Oostenrijk. Ze liep geen zenuwschade op, maar wel een beschadigd bloedvat. Pas in januari ging ze weer het water op. De patiënt veranderde beetje bij beetje weer in een sporter en sloot zich in februari weer aan bij het nationale roeiprogramma.

In september 2023, elf maanden na haar ongeluk, veroverde ze goud op het WK roeien in Belgrado. Ze werd wereldkampioen in de vier-zonder samen met Hermijntje Drenth, Tinka Offereins en Benthe Boonstra.

Sofie Dokter Talent van het jaar

Meerkampster Sofie Dokter uit Groningen werd verkozen tot grootste sporttalent van de provincie. Ze won dit jaar zilver op de zevenkamp tijdens het EK onder 23 jaar in Finland. De 20-jarige atlete van Groningen Atletiek leidde na de eerste dag en na vier onderdelen, maar presteerde bij verspringen en speerwerpen uiteindelijk minder goed dan haar concurrenten.

Op het WK Atletiek in augustus werd ze elfde en zette ze een persoonlijke record neer op het onderdeel speerwerpen.

Roeiteam Gyas Aegir beste Sportploeg

De sportploeg van het jaar is de herenroeiploeg van Gyas/De Hunze.

Een heel bijzonder sportteam is het, want het gaat om een gemixt team van Gyas en Aegir (aangevuld met nog een andere roeier). Normaal gesproken toch – op een ludieke manier – gezworen vijanden, maar als het om topsport gaat, zitten ze in hetzelfde schuitje. Jelle Bakker, Erik Talens en Lucas Keijzer wonnen in dat schuitje zilver op het WK -23. Die tweede plek was genoeg om Sportploeg van het Jaar te worden, want de dames van Groningen Atletiek (Nederlands kampioen) visten achter het net.

Jop van der Laan wint prijs voor Aangepaste Sport

Rolstoelrugbyer Jop van der Laan is verkozen tot beste aangepaste sporter. Van der Laan had het afgelopen jaar mentaal erg moeilijk en raakte ook nog eens zwaar geblesseerd. Zowel fysiek als psychisch kwam hij er uiteindelijk weer bovenop. Tijdens het sportgala werd hij verkozen boven zijn teamgenoot, rolstoelrugbyer Ben Bezuin, met wie hij samen meedeed aan het EK.

Breedtesportprijs naar Ferry Roek

Ferry Roek uit Stadskanaal is de winnaar van de Breedtesportprijs. Die prijs is bedoeld voor een persoon, vereniging, organisatie of evenement die zich de afgelopen jaren op een bijzondere en positieve wijze heeft ingezet voor de breedtesport in de provincie. Roek zet zich in voor het rolstoelhandbal, maar heeft ook bijgedragen aan de beachsport. Hij droeg bij aan de oprichting van een beachsportclub, was één van de grondleggers van het Beachpark Stadskanaal en haalde het NK Beachhandbal naar Stadskanaal.