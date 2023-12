Marktkoopman Auke Tuinstra na 33 jaar met pensioen

Auke Tuinstra nam vrijdag na 33 jaar afscheid van zijn kraam op de Vismarkt. Vrienden hadden een lied voor de marktkoopman gemaakt, dat werd gezongen door klanten van hem en collega’s van andere kramen op de markt.

Het pensioen van Auke betekent niet dat de biologische kraam verdwijnt van de markt. Deze wordt overgenomen door Esther Betje. Zij ging een jaar geleden aan het werk in de kraam om het vak te leren.

In 1990 waren de producten van Auke nog niet zo populair als nu. ”Toen was geitenkaas een nieuw product, mensen liepen met de vingers op de neus langs mijn kraam omdat het zogenaamd zou stinken. Dat is nu wel anders”, aldus Auke.

Auke gaat het contact met zijn klanten het meest missen, al zal hij niet in een zwart gat vallen. ”Ik ben net opnieuw vader geworden daar ben ik druk genoeg mee. Mijn andere dochter woont in Zuid-Afrika, ik had nooit tijd om haar te bezoeken en daar is nu wel de mogelijkheid voor”.