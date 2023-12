Mannen in Groningen scheiden het vaakste van heel de provincie Groningen

Foto: flickr.com/photos/jeffbelmonte/

Het aantal mannen in de gemeente Groningen dat in 2022 gescheiden is, is het hoogst van de provincie Groningen, rekening houdend met met het aantal getrouwde mannen en de leeftijdsopbouw. Dat meldt het Algemeen Dagblad, naar aanleiding van cijfers van het CBS.

In de gemeente Groningen werden vorig jaar de huwelijken van 208 mannen en 222 vrouwen ontbonden. Daar tegenover stonden 804 mannen en 757 vrouwen die in het huwelijksbootje stapten, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De minste scheidingen en meeste huwelijken zijn te vinden in christelijke gemeenten zoals Urk en Staphorst. In armere gemeenten zoals Heerlen en Pekela ligt het aantal scheidingen hoog, en in steden als Maastricht, Groningen en Nijmegen wonen relatief veel vrijgezellen.

Bij ruim de helft van het aantal scheidingen in Groningen, 121 stuks, waren vorig jaar kinderen betrokken: 227 minderjarigen in totaal.