Man (24) uit Arnhem gearresteerd in gekraakte jeugdsynagoge voor ‘doxing’ tegen agent

Foto via Google Maps - Streetview

De politie is donderdagavond binnengevallen in de voormalige jeugdsynagoge aan de Folkingedwarsstraat. Na de instap werd een 24-jarige man uit Arnhem gearresteerd op verdenking van ‘doxing’ van een politieagent.

De man zou op diverse sociale media pagina’s een naam en foto en andere persoonlijke gegevens genoemd werd van een hoofdagent uit Noord-Nederland. De agent deed aangifte, waarna digitaal en tactisch onderzoek uiteindelijk leidde tot de aanhouding van de 24-jarige man.

De Arnhemmer wordt verdacht van belediging en smaad. Als de feiten gepleegd zouden zijn na 1 januari aanstaande, zou de verdachte waarschijnlijk zijn gearresteerd op verdenking van ‘doxing’. Doxing is het delen van persoonsgegevens van een ander met de bedoeling om diegene te intimideren. Dit wordt na de jaarwisseling strafbaar.

De man is verhoord over zijn betrokkenheid bij het online verspreiden van de gegevens en wordt op dit moment verdacht van belediging en smaad. De verdachte is weer op vrije voeten, maar blijft wel verdachte in het onderzoek.