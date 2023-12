Maandag vallen eerst buien, later droog en zacht

Foto: Joris van Tweel

Maandag is er veel bewolking met vooral in de ochtend eerst nog enkele buien. Het is zacht bij 9 graden en de wind uit het westen tot noordwesten is matig. In de nacht koelt het af naar 4 graden en ontstaat mist.

Dinsdag is er kans op mist. Verder is het bewolkt en blijft het droog. Het wordt 6 graden bij waterkoud weer.

Woensdag houdt het waterkoude weer aan. Het wordt een graad of 5 of 6 en het is bewolkt en soms druilerig. Daarbij staat er een matige wind uit het westen tot zuidwesten.

Vanaf donderdag is het droog. Wel is er vaak bewolking en dus blijft de rol van de zon beperkt. Overdag wordt het een graad of 7 en in de nachten ligt het kwik enkele graden boven het vriespunt.